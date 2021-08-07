07 Ağu 2021 - 16:01- Sağlık G: 07 Ağu 2021 - 16:03

Evde tırnak bakımı için 4 doğal yöntem

Tırnaklarınızı uzun, kısa, küt ya da yuvarlak seviyor olabilirsiniz fakat isteğimiz her zaman güçlü, parlak ve sağlıklı tırnaklardır. Daha güçlü tırna...
Evde tırnak bakımı için 4 doğal yöntem mask

Tırnaklarınızı uzun, kısa, küt ya da yuvarlak seviyor olabilirsiniz fakat isteğimiz her zaman güçlü, parlak ve sağlıklı tırnaklardır. Daha güçlü tırnaklar için evde doğal bakım uygulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

 

Hindistan cevizi yağı iyi bir antioksidandır, bu nedenle tırnakları serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korur. Hindistan cevizi yağı da çok iyi antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Tırnaklara ve çevresindeki deriye ılık hindistan cevizi yağı sürün ve emilene kadar masaj yapın.

 

ELMA SİRKESİ

 

Elma sirkesi, tırnak etlerini yumuşatmak için çok iyi bir yöntemdir ve ayrıca tırnakların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı ekleyin ve ellerinizi su içinde birkaç dakika bekletin. Sonuçlardan memnun olana kadar bunu her gün tekrarlayabilirsiniz.

 

ÇAY AĞACI YAĞI

 

Çay ağacı yağı çok güçlü bir antiseptik ve antifungal madde içerir. Tırnaklarınıza saf çay ağacı yağı uygulamayın, daima bir taşıyıcı yağ ile seyreltin. 2 damla çay ağacı yağını 1/2 çay kaşığı zeytinyağı, badem yağı veya hindistan cevizi yağı ile karıştırın, etrafındaki tırnaklara ve cilde uygulayın ve birkaç dakika masaj yapın.

 

LİMON SUYU

Limon, kolajen üretimini hızlandıran ve tırnakları daha güçlü hale getiren C vitamini içerir. Limon suyu ayrıca alfa-hidroksi asit içerir. Bu tırnakları hafifletir ve tırnaklardaki mikro çatlakları iyileştirir. Bir limonun yarısını sıkın, 1 bardak ılık suyla karıştırın ve 5-10 dakika bekletin

07 Ağu 2021 - 16:01 - Sağlık

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