G20 Bakanlar Toplantısı İtalya’da düzenlendi

G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliği yaptığı G20 Araştırma Bakanları Toplantısı, Trieste kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal temsil etti. Bakan Varank buradaki konuşmasında, Kovid-19 sonrası dönemde beceriye dayalı bir toparlanma gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret etti. Varank, “Bu nedenle sonraki nesilleri geleceğe hazırlamak ve mevcut iş gücünü dönüştürmek noktasında beşeri sermayenin gelişimine öncelik veriyoruz” dedi.

“MEZUN OLANLAR İSTİHDAM EDİLİYOR”

Varank, Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik eğitim veren okullar kurduklarını ve buradan mezun olanların yüksek oranda istihdam edildiğini belirtti. Bakan Varank ayrıca, kamu özel sektör iş birliğiyle yürütülecek Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programına da dahil olduklarını söyledi.

Varank, “Günümüz toplumunun karşılaştığı küresel zorluklar yalnızca koordinasyondan ziyade birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin, 50 kurumdan 500’e yakın araştırmacıyı aşı ve ilaç geliştirmek için bir araya getiren 'COVID-19 Türkiye Platformu' adında bir başarı öyküsü var. G20 üye ülkeleri tarafından birlikte hareket etme prensibine dayanan bu tür girişimlerin sayılarının artırılması gerekiyor” dedi. G20 Araştırma Bakanları, toplantının ardından Trieste'deki Elettra Sincrotrone Uluslararası Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.