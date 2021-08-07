07 Ağu 2021 - 16:05- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 16:06

Ormanlık alandan 200 kilo cam atık toplandı

Körfez Belediyesi ve TEMA iş birliği ile Körfez’in üst noktalarında ormanlık alan içerisindeki bölgelerde ‘ormanlarımızı koruyalım’ etkinliği kapsamında farkındalık organizasyonu düzenlendi

Ormanlık alandan 200 kilo cam atık toplandı mask

Körfez Belediyesi, TEMA İl Temsilciliği ve Körfez TEMA İlçe Temsilciliği ile birliği ile ‘Çevremizi temiz tutalım, ormanlarımızı koruyalım’ sloganı ile farkındalık organizasyonu gerçekleştirildi. İlimtepe bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, TEMA İl Temsilcisi Nermin Tol, İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas, Körfez Belediyesi yetkilileri ve çevre gönüllüleri katıldı.

“VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLILIĞI ENGEL OLACAK”

Özellikle orman yangınlarına sebebiyet verebilecek cam şişelerin toplandığı etkinlikte yaklaşık 250 kilo atık toplandı. Yetkililer, cam şişelerin orman yangınlarında en büyük etkenlerden biri olduğunu belirterek, “Bu konuda vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı” mesajı verdi. TEMA yetkilileri de duyarlılıklarından dolayı Körfez Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Cam şişeler, sigara izmaritleri, bilinçsizce yakılan ve daha sonra öylece bırakılan mangal atıkları yangın için ciddi risk. Doğayı sevelim ve koruyalım. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri olası felaketlerin önündeki en büyük engel olacak” dedi.
# Yangın
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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07 Ağu 2021 - 16:05 - Gündem

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