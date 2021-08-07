İlimtepe yoluyla kent, kuzeye doğru büyüyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik-İlimtepe yolundaki 1. Etap çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan 5.2 kilometrelik yolun ilk etabında çalışmalar geçtiğimiz aylarda başlamış, otoban üstünden geçişi sağlayacak viyadüğün ayakları dikilmişti. Söğüt de önceki gün bölgede incelemelerde bulunan çalışmayı yürüten firma yetkililerden bilgi aldı.

“DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ”

Tütünçiftlik-İlimtepe yolunun Körfez’in beklediği önemli projelerden biri olduğunu belirten Söğüt, “Kent kuzeye doğru büyüyor. Mevcut yol sağlıklı ve nitelikli bir yol değildi. 1. etap çalışmaları devam ediyor. Viyadükün ayakları dikildi ve üst tabliyesine geçilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız geçen ziyaret etti, ikinci etap için de başlanacağını belirtti. Hazırlıklar da başladı” dedi. Yıl sonuna kadar ilk etap çalışmalarının bitmesinin planlandığını belirten Söğüt, “Burası tamamlanır tamamlanmaz ikinci etap için de çalışma başlayacak. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizler için önemli olan bu proje için desteğini esirgemedi” dedi.