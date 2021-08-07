07 Ağu 2021 - 16:06- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 16:08

Ahmed-i Hani Kültür ve Taziye Evi hizmete açıldı  

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın vaatleri arasında yer alan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 530 metrekare alana inşa edilen Ahmed-i Hani Kültür ve Taziye Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı  

Ahmed-i Hani Kültür ve Taziye Evi hizmete açıldı   mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim vaatleri arasında yer alan kültür ve taziye evi projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ahmed-i Hani Kültür ve Taziye Evi açılışına Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde AKP Milletvekili Cemil Yaman, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kaymakam Altuğ Çağlar, Büyükşehir Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Kartepeliler katıldı. Açılışta söz alan Fatih Sultan Mehmet Mahalle Muhtarı Alaattin Küçük ve Belediye Meclis Üyesi Mahir Tutak projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

 

“BİZ BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ”

Başkan Mustafa Kocaman, “Bölgemizde uzun zamandır ihtiyaç olan bir eksikliği gideriyoruz. En güzeli ve en büyüğünü yapmak üzere yola çıkmıştık. Bölgemizde yaşayan iş adamlarının desteği ve belediyemiz katkılarıyla bu güzel tesis hayata geçmiştir. Burası sadece taziye evi değildir, aynı zamanda bir kültür evidir. Burası 3 katlı olarak planlandı. İhtiyaç durumunda kat çıkabiliriz. Buraya hep birlikte sahip çıkacağız. Biz birlikte Türkiye’yiz” dedi. Ardından Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Milletvekili Cemil Yaman, kürsüye çıkarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

KAYMAKAMDAN ÇAĞRI: AŞI OLALIM

Daha sonra Kaymakam Altuğ Çağlar ise, “Ülkemizin birçok noktasında ciğerlerimiz yandı. Ormanlarımız konusunda çok duyarlı olmalıyız. Pandemi süreci devam etmektedir, tedbirli ve dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Aşı olmalıyız. Pandemiyi tedbirler ve aşı ile kontrol altına alabiliriz. Bu tesisin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından Kartepe İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ’ın duasıyla açılış töreninin kurdelesi kesildi.

# Mustafa, AKP, aşı
# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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07 Ağu 2021 - 16:06 - Gündem

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