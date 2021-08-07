Kızderbentlilerden Başkan Hürriyet’e davet

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet farklı ilçelerden gelen sivil toplum kuruluşlarını misafir etmeye devam ediyor. Derneklerin toplumun dününü geleceğine taşıyan ve kültürünü yeni nesillere aktaran en önemli yapı taşları olduğunu belirten Hürriyet’in konukları bu kez Karamürsel’den Kızderbent Mahallesi Derneği oldu. Dernek üyelerinin ziyaretinden son derece memnun olan Hürriyet, kendilerini ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti ve her zaman yanlarında olduğunun altını çizdi.

“BİZE DE BEKLERİZ”

Karamürsel Kızderbent Mahallesi Dernek Başkanı Bilgutay Bağdat, yönetim kurulu üyeleri; Erol Özkent, Onur Sarper, Enver Demir Soysal, Ali Sağtuğ, Tolga Demirtürk ve Tuğba Özeren makamında ziyaret ettikleri Başkan Hürriyet’ten bölgelerinden yapılacak taş ocağına karşı manevi olarak destek istedi. Hürriyet’e çiçek ve tablo hediye eden Karamürselli konuklar, derneklerinde de görmek istediklerini söyledi.