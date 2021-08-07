Kocaeli’de 491’i aşkın Ata tohumu toplandı

Kocaeli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Ata Tohumu" projesi kapsamında toprakla buluşan "ata tohumları" ilk mahsullerini verdi. AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, proje kapsamında kentteki kırsal mahalleleri gezerek 57 kadından 491 ata tohumu topladı.

MAYISTA TOPRAKLA BULUŞTU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen tohumlardan 250'si Ulusal Gen Bankası'nda koruma altına alınırken, şu ana kadar Kandıra kıl biberi, salçalık biber ile Kandıra Anka domates ve turuncu çeri kokteyl domates ata tohumu olarak tescil edildi. Gen kaynaklarının korunması için İzmit, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe ilçelerindeki 16 gönüllü kadına verilen atalık tohumlar, mayıs ayında toprakla buluşturuldu. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen fideler, ilk ürünlerini verdi. Yeterli olgunluğa ulaşan domates ve biberlerin hasadı AKP Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

“491’DEN FAZLA ATA TOHUMU TOPLADIK”

Katırcıoğlu, proje kapsamında Kocaeli'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte ata tohumu toplamaya başladığını anlatarak, "Herkes Kocaeli'yi sanayi ve ticaret şehri olarak bilir, tarımın olmadığını düşünür, fabrika bacalarının yükseldiği bir şehir olarak hayal eder ama Kocaeli tarım ve turizme yönelik şahane bir şehirdir. Kocaeli'de 491'den fazla ata tohumu topladık ve bunları Bakanlığa ilettik. Bunların 250'si yerel tohum olarak tohum bankasına konuldu, 160'ı çimlendirildi ve çoğaltılarak Türkiye genelinde isteyen çiftçilerimize dağıtıldı. Ata tohumlarının çoğaltılması konusunda çok büyük bir bilinç ve istek var. İzmir'den sonra en fazla tohum toplanan şehir Kocaeli oldu" dedi.

“500 MİLYON TL’LİK İHRACAT GELİRİMİZ VAR”

Tohum ihracatında da çok önemli bir adım attıklarının altını çizen Katırcıoğlu, "Şu an 86 ülkeye tohum ihraç eden bir ülkeyiz. 500 milyon dolarlık tohum ihracat gelirimiz var. Dünya pazarı 115 milyar dolar. 2023'te 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Sağlığımız için, gıda güvenliği için, ekonomimizi güçlendirmek adına üç boyutlu bir çalışmadır bu" ifadelerini kullandı.