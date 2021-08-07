Körfez’i gençlerimizle birlikte güzelleştireceğiz  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Söğüt’ün yanı sıra buluşmaya AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile meclis üyeleri de katıldı. Başkan Söğüt, Körfez’de bu dönem en büyük yatırımın gençlere yapıldığını belirtti.

DİJİTAL KÜTÜPHANE

En büyük isteklerden birinin kütüphane olduğunu belirten Söğüt, “Kentte kütüphane eksikliğimiz vardı. Gençlerimiz de en fazla bu yönde talepte bulundu. Şimdi Tütünçiftlik merkezde Sarnıç Han’ın en üst katında kent kütüphanesini hayata geçiriyoruz. Dijital bir kütüphane olacak. İçerisinde gençlerimizin araştırma yaparken dinlenebileceği alanlarda olacak” dedi.

SPOR YATIRIMLARI BAŞLIYOR

Spor tesisi noktasında da önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Söğüt, “Bu yıl 60 milyon TL’yi bulacak spor yatırımının startını verdik. Birçok mahallemize tesis yapıyoruz. Kentte seyirci kapasiteli spor salonu eksikliğimiz vardı. 40 milyon TL’lik yatırımla bunu da gideriyoruz. Kısa süre içerisinde tek tek bunların ihalesini gerçekleştirerek çalışmalarına başlayacağız” dedi.