Körfez’i gençlerimizle birlikte güzelleştireceğiz  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Söğüt’ün yanı sıra buluşmaya AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile meclis üyeleri de katıldı. Başkan Söğüt, Körfez’de bu dönem en büyük yatırımın gençlere yapıldığını belirtti.
DİJİTAL KÜTÜPHANE
En büyük isteklerden birinin kütüphane olduğunu belirten Söğüt, “Kentte kütüphane eksikliğimiz vardı. Gençlerimiz de en fazla bu yönde talepte bulundu. Şimdi Tütünçiftlik merkezde Sarnıç Han’ın en üst katında kent kütüphanesini hayata geçiriyoruz. Dijital bir kütüphane olacak. İçerisinde gençlerimizin araştırma yaparken dinlenebileceği alanlarda olacak” dedi.
SPOR YATIRIMLARI BAŞLIYOR
Spor tesisi noktasında da önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Söğüt, “Bu yıl 60 milyon TL’yi bulacak spor yatırımının startını verdik. Birçok mahallemize tesis yapıyoruz. Kentte seyirci kapasiteli spor salonu eksikliğimiz vardı. 40 milyon TL’lik yatırımla bunu da gideriyoruz. Kısa süre içerisinde tek tek bunların ihalesini gerçekleştirerek çalışmalarına başlayacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.