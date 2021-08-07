İzmit’e ‘Aş Evi’ geliyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçlarına karşılık veren projeleri hayata geçiren İzmit Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atıyor. Ayazma Kültür Merkezi’nde Pastacılık Okulu olarak kullanılan bölüm, ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere öğrencilerin de faydalanacağı Aş Evi’ne dönüştürülüyor. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanarak saha çalışmalarına başlanan Aş Evi, ihtiyaç sahiplerinin gün boyu sıcak yemek durağı olacak.

ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

AŞ Evi projesi kapsamında Ayazma Kültür Merkezi’nde sebze yıkama, yemek hazırlık, pişirme, soğuk hava deposu, bulaşıkhane, mal giriş/çıkış alanları ve personel soyunma odaları oluşturuldu. Mekân içi duvar, elektrik ve mekanik çalışmalarının devam ettiği Aş Evi, yapımı tamamlandıktan sonra İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek.