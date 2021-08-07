07 Ağu 2021 - 16:11- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 16:13

KSMMMO'dan 34 yeni ruhsat

KSMMMO, uzun aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılan meclis toplantısında bir araya geldi. Meclis toplantısında düzenlenen ruhsat töreninde toplam 34 meslek mensubuna ruhsatları takdim edildi.

KSMMMO'dan 34 yeni ruhsat mask

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) oda meclis toplantıları pandemi nedeniyle yüz yüze olarak yapılamamaktaydı. Bu süreçte interaktif olarak yapılan ancak 1 yılı aşkın süredir yüz yüze yapılamayan meclis toplantısı, 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Alikahya’da bulunan oda hizmet binasında alınan yoğun pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. 

“BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİLER”

Meclis Başkanı Ali Odabaş açılış konuşmasında tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi sürecinde muhasebe meslek mensuplarının büyük fedakarlık gösterip, sokağa çıkma yasağı günlerinde bile bürolarına gelip hizmetlerin aksamadan yürümesine gayret ettiklerini, koronaya yakalananların bile evlerinde bilgisayar başından çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca pandemi nedeniyle meclis toplantılarının yapılamadığı süreçte vefat eden meslek mensupları da anıldı. Akabinde Oda Başkanı Mustafa Taşpınar son dönemde yaşanan mesleki gelişmeler hakkında meclis üyelerini ve diğer katılımcıları bilgilendirdi. 

ODA AĞAÇLANDIRMAYA DESTEK VERECEK 

Toplantıda mesleğe yeni katılan meslek mensuplarına yönelik ruhsat töreni de gerçekleştirildi. Törene aileleriyle birlikte katılan toplam 34 meslek mensubuna ruhsatları takdim edildi. Toplantıda orman yangınları ile yurdun bir bölümünde yaşanan sel felaketlerine ve bundan sonraki süreçte neler yapılabileceğine yönelik görüş ve öneriler konuşuldu. Yangında zarar gören bölgelere yapılacak yardım kampanyalarına KSMMMO camiası olarak destek de bulunulması istendi. Oda Başkanı Mustafa Taşpınar, genel merkez TÜRMOB’un bu konuda çalışmalarının olduğunu, yanan ormanlık alanlardan çok büyük bir bölümünün ağaçlandırılmasının TÜRMOB tarafından üstlenileceğini ve odanın da bu çalışmalara önemli ölçüde desteğinin ve katkısının olacağını ifade etti.

# Mustafa, yardım

07 Ağu 2021 - 16:11 - Gündem

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