Yuvasından düşen yavru ishak kuşu, yeniden doğaya salınmaya hazırlanıyor

Kocaeli’de yaklaşık 1 ay önce yuvasından düşen, çok küçük bir baykuş türü olan ishak kuşu, vatandaşlar tarafından bulunarak tedavi edilmesi için Darıca’da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Daha gözlerini yeni açmış bir yavru olan bu kuşa, hayvanat bahçesinde ilk olarak fiziksel muayene yapıldı. Yeni doğduğu ve ailesinden uzak kaldığı için uçamadığı, kendi başına yemek yiyemediği tespit edilen ishak kuşu, rehabilitasyon sürecine alındı. Burada bakıcıların ilk zamanlar elleriyle beslediği ishak kuşu, gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmalarıyla birlikte kendi yemeğini kendisi avlayabilir hale geldi. Kendisini iyice toparlayan ishak kuşunun, yakın zamanda yeniden doğaya kazandırılması planlanıyor.

“ARTIK KENDİNİ KURTARDI”

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Baş Bakıcısı Mesut Kaya, "Kendisi henüz beslenebilecek büyüklükte değildi. Bir süre elle besledik, ağzına biz yem vererek besliyorduk, şırıngayla su vererek besliyorduk. Ama bunu mümkün olduğunca kısa süreli yapmaya çalıştık. Kendisi ne zaman ki alışmaya başlayınca, kendisi yemeye başlayınca biz elle beslemeyi bıraktık. Bize bağlanmaması adına çok ilgi göstermiyoruz hayvanlara. Artık kendisi avını avlayabilecek duruma geldi. Zorlu süreci atlattık, riskli dönemi atlattık. Artık kendini kurtardı. Yavru olduğu için uçamıyor. Yavrumuzun sorunu annesinden, ailesinden uzak kalması. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu; bu tarz sıkıntılı durumda hayvanları buldukları zaman vakit kaybetmeden hayvanları bize ulaştırsınlar. Biz de elimizden gelen çabayı göstererek onları doğaya yeniden kazandıralım" diye konuştu.

“HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN SÜRECİ BAŞLATIYORUZ”

Veteriner Hekim Ezgi Vatansever Çelik ise, “Bu merkezimize her yıl özellikle üreme zamanı 20’nin üzerinde kuş türü, sürüngenler ve ayrıca memeliler de gelir. Bunların rehabilitasyonlarını gerçekleştirip doğaya salarız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile bir protokolümüz var. Bu bölgede bulunan tüm hayvanlar öncelikle bize gelir. Durumu değerlendirilir, karantina süreci belirlenir, ‘Hayvan hemen doğaya dönebilir mi?’, belli türler çok fazla rehabilitasyonun kaldırmazlar. Bunları değerlendiririz ve rehabilitasyon süreci kapsamına alırız. Süresi bittikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle birlikte doğaya salınmasını gerçekleştiririz. Vatandaşlarımız bir an önce bize getirirlerse hiçbir ücret talep etmeden, tamamen Doğa Koruma ve Milli Parkları’nın desteğiyle hayvanları teslim alıp rehabilitasyon sürecini başlatıyoruz" şeklinde konuştu.