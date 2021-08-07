Gölcük Belediyesi sağanak yağışa karşı önlem aldı

Gölcük Belediyesi tüm ekipleriyle şiddetli sağanak yağış nedeniyle saha da çalışmalarını sürdürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de çalışmaları yerinde takip ederek, ekiplere gerekli talimatları veriyor. Yağışlar süresince de ekipler teyakkuz halinde olacak ve çalışmalarını sürdürecek.
YAĞMUR SUYU GİDERLERİ TEMİZLENİYOR
Başkan Sezer yaptığı açıklamada: “Tüm ekiplerimiz, İSU ekipleri ve karla mücadelede bize büyük destek veren, bu yağışlarda da hazır bekleyen hafriyat firmalarımız ile birlikte sahadayız. Devam etmesi muhtemel yağış için de tıkanan yağmur suyu giderlerini temizleyerek önlem alıyoruz. İlçemizde yağışlardan kaynaklı herhangi bir sıkıntı bulunmuyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.