Gölcük Belediyesi sağanak yağışa karşı önlem aldı

Gölcük Belediyesi tüm ekipleriyle şiddetli sağanak yağış nedeniyle saha da çalışmalarını sürdürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de çalışmaları yerinde takip ederek, ekiplere gerekli talimatları veriyor. Yağışlar süresince de ekipler teyakkuz halinde olacak ve çalışmalarını sürdürecek.

YAĞMUR SUYU GİDERLERİ TEMİZLENİYOR

Başkan Sezer yaptığı açıklamada: “Tüm ekiplerimiz, İSU ekipleri ve karla mücadelede bize büyük destek veren, bu yağışlarda da hazır bekleyen hafriyat firmalarımız ile birlikte sahadayız. Devam etmesi muhtemel yağış için de tıkanan yağmur suyu giderlerini temizleyerek önlem alıyoruz. İlçemizde yağışlardan kaynaklı herhangi bir sıkıntı bulunmuyor” dedi.