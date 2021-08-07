Çalıntı otomobille polis araçlarına çarptılar

İstanbul’dan çalınan otomobil, önceki gün Kocaeli’nde Plaka Tanıma Sistemi’ne girdi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücüsünün D-100 yolunda ilerlediği otomobili, Körfez ilçesinden itibaren takibe aldı. Derince Liman kavşağında trafik durdurularak yol kapatıldı. Otomobil, kavşağa doğru yaklaşırken, arkasında bulunan ekip ise takibini sürdürdü. Bu sırada kavşakta bulunan polisler, silahlarını çekerek, sürücüden aracı durdurmasını istedi. Polisler aracın etrafını sararken, sürücü de otomobille arkaya doğru manevra yaparak polis aracına çarptı. Yeniden öne doğru manevra yapan sürücü, otomobille başka polis aracına ve otomobile çarparak arasından geçti. Bu sırada otomobilin sağında ve solunda bulunan polisler, aracın lastiklerine ateş etti. Sürücü, bir süre yola devam ederek, yol kenarında bulunan İzmit Şirintepe Mahallesi’ne girdi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 1’i kadın 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.