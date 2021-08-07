07 Ağu 2021 - 16:19- Asayiş G: 07 Ağu 2021 - 16:22

Çalıntı otomobille polis araçlarına çarptılar

Kocaeli'de Plaka Tanıma Sistemi’nden çalındığı belirlenen otomobilin sürücüsü, polis ekiplerince yolu kesilerek, durdurulmaya çalışıldı. Polis, aracın lastiklerine ateş ederken, sürücü ise polis araçlarına ve otomobile çarparak yola devam etti. Aracı bırakarak, kaçmaya çalışan 3 kişi, kısa sürede yakalandı.

Çalıntı otomobille polis araçlarına çarptılar mask

İstanbul’dan çalınan otomobil, önceki gün Kocaeli’nde Plaka Tanıma Sistemi’ne girdi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücüsünün D-100 yolunda ilerlediği otomobili, Körfez ilçesinden itibaren takibe aldı. Derince Liman kavşağında trafik durdurularak yol kapatıldı. Otomobil, kavşağa doğru yaklaşırken, arkasında bulunan ekip ise takibini sürdürdü. Bu sırada kavşakta bulunan polisler, silahlarını çekerek, sürücüden aracı durdurmasını istedi. Polisler aracın etrafını sararken, sürücü de otomobille arkaya doğru manevra yaparak polis aracına çarptı. Yeniden öne doğru manevra yapan sürücü, otomobille başka polis aracına ve otomobile çarparak arasından geçti. Bu sırada otomobilin sağında ve solunda bulunan polisler, aracın lastiklerine ateş etti. Sürücü, bir süre yola devam ederek, yol kenarında bulunan İzmit Şirintepe Mahallesi’ne girdi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 1’i kadın 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

# Kadın

07 Ağu 2021 - 16:19 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.055.317 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Cami hırsızı polise yakalandı mask
Cami hırsızı polise yakalandı
20 gündür tedavi görüyordu! Hayatını kaybetti mask
20 gündür tedavi görüyordu! Hayatını kaybetti
Trafoya sıçrayan yangın, ilçeyi elektriksiz bıraktı mask
Trafoya sıçrayan yangın, ilçeyi elektriksiz bıraktı
Koronavirüs Kocaeli'de tekrar can almaya başladı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de tekrar can almaya başladı!
Park halindeki araç alev alev yandı mask
Park halindeki araç alev alev yandı
Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu mask
Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL