07 Ağu 2021 - 16:31- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 16:33

Hürriyet: İŞKUR’dan yanıt alana kadar TYP başvurularına devam edeceğiz

Toplum Yararına Programlar’dan (TYP) yararlanarak işsizlik sorununa karşı istihdam yaratmak isteyen ve uzun süredir TYP başvurularına İŞKUR’dan cevap bekleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İŞKUR’dan cevap alana kadar başvurulara devam edeceklerini söyledi

Hürriyet: İŞKUR’dan yanıt alana kadar TYP başvurularına devam edeceğiz mask

Ülkemizdeki en büyük sorunlardan işsizliğe karşı İŞKUR Toplum Yararına Programlar’dan (TYP) yararlanarak istihdam oluşturmak isteyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bu konuda İŞKUR’dan hala yanıt beklediklerini söyledi.  Belediye bünyesinde liyakata dayalı işçi alımları yapan Başkan Hürriyet, geliri düşük vatandaşları desteklemek için hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar’dan (TYP) yararlanabilmek adına İŞKUR’a defalarca başvuruda bulundu. Görevi işsizliğe çare üretmek olan İŞKUR ise tüm başvurulara karşın hala yanıt vermedi. 


2019’DAN BERİ CEVAP BEKLENİYOR

İşsizlerin çalışma alışkanlığından uzaklaşmaması ve geçici gelir elde etmesi için uygulanan TYP’den yararlanmak isteyen İzmit Belediyesi, 2019 yılından bu yana yapılan hiçbir başvuruya yanıt alamadı. Geçtiğimiz günlerde bu talebini yineleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, işsizliğe çare üretmesi beklenen Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumu İŞKUR’un İl Müdürü’nün bu konudaki desteği yerine, basın yoluyla yaptığı devlet adabına yakışmayan siyasi açıklamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. 


İŞKUR ASLİ GÖREVİNİ YAPMALI

İşsizliğe çare üretecek TYP’den yararlanma taleplerine İŞKUR İl Müdürlüğü’nden farklı gerekçelerle olumsuz cevap aldıkları söyleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Ülkemizin kanayan yarası olan işsizlikle mücadele yöntemlerinden biri olan TYP’den faydalanarak, belediyemizde istihdam yaratmak istiyoruz. Ancak tüm başvurularımıza rağmen olumlu dönüş alamıyoruz. Görevi istihdam oluşturmak olan İŞKUR Kocaeli Müdürü’nün, basın yoluyla yaptığı şaşkınlık verici açıklamalar yerine, istihdam oluşturma taleplerimize karşılık vererek asli görevini yapmasını bekliyoruz. Asıl görevi işsizlere iş bulmak olan İŞKUR’un, bu kadar işsiz varken talebimizi yanıtsız bırakması, kurumun varoluş sebebine aykırıdır. Biz yanıt alana kadar başvurularımızı sürdüreceğiz” dedi.


İŞKUR TYP NEDİR?
Toplum Yararına Programlar (TYP) işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

07 Ağu 2021 - 16:31 - Gündem

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