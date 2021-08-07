07 Ağu 2021 - 18:05- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 18:07

Çubuklubala Parkı yeşillendirildi

Çubuklubala’da park, basketbol sahası ve açık hava fitness aletleriyle sosyal yaşam alanı oluşturan İzmit Belediyesi ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını da tamamladı

Çubuklubala Parkı yeşillendirildi mask

Pandemi nedeniyle uzun zamandır sosyalleşemeyen vatandaşlar için özgürce vakit geçirip, spor yapabilecekleri alanlar oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çubuklubala Parkı’nda sürdürdüğü çalışmalarda son aşamaya geldi. Çocuklar için park ve basketbol sahası, gençler ve yetişkinler için açık hava fitness alanı oluşturan ekipler çevre düzenlemesi ve bitkilendirme çalışmalarını da gerçekleştirdi. Ekipler, spor alanının çevresini çim çitle çevirdi, basketbol sahası ve parkın etrafında da ağaçlandırma yapıp çiçekler dikerek mahallenin sosyal alanına güzellik kattı.
# İzmit belediyesi
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07 Ağu 2021 - 18:05 - Gündem

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