Çubuklubala Parkı yeşillendirildi

Pandemi nedeniyle uzun zamandır sosyalleşemeyen vatandaşlar için özgürce vakit geçirip, spor yapabilecekleri alanlar oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çubuklubala Parkı’nda sürdürdüğü çalışmalarda son aşamaya geldi. Çocuklar için park ve basketbol sahası, gençler ve yetişkinler için açık hava fitness alanı oluşturan ekipler çevre düzenlemesi ve bitkilendirme çalışmalarını da gerçekleştirdi. Ekipler, spor alanının çevresini çim çitle çevirdi, basketbol sahası ve parkın etrafında da ağaçlandırma yapıp çiçekler dikerek mahallenin sosyal alanına güzellik kattı.