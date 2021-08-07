Restorandaki cinayetin 3 şüphelisi tutuklandı

Olay, çarşamba günü saat 00.30 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restorana gelen Birol Kibar ile Z.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Kibar ve Z.Ş.’nin yanındaki kişiler de dahil olunca silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Birol Kibar ile Z.Ş., tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, yanlarındaki kişiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Birol Kibar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, tedavisinin ardından Z.Ş. ile kavgaya karıştığı belirlenen M.Ş., B.Y., F.F.B. ve Y.C.'yi gözaltına aldı. Polis olayda kullanılan silahlara el koydu. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.F.B. ve Y.C. emniyette alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakılırken; Z.Ş., M.Ş. ve B.Y. isimli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.