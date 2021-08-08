Kaza sonrasında yaşadıklarını anlattı: Herkes ağır yaralıydı

Balıkesir çevre yolunda sabaha karşı bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası kazayı yaralı olarak atlatan vatandaşlardan Ayşe Kesgin, hastanede kendisini ziyaret eden AK Parti milletvekilleri Mustafa Canbey ve Belgin Uygur'a kaza sonrasında yaşadıklarını anlattı. Kaza sonrası kendine geldiğinde ayağa kalkarak çantasını aradığını ifade eden Kesgin, "Ön koltukta bir bayan vardı. Elindeki telefonu gördüm. 112'yi arayalım dedim. O da olayın şaşkınlığından arayamadı. O esnada yerde bir telefon buldum onunla arayayım dedim. O sırada birisi dışarıdan aramış 112'yi. Ön koltuktaki o bayan da kızını arıyordu. O bayan şoförün oradaki kırık camdan dışarıya atladı. Ben cesaret edemedim, atlayamadım. Sonra birisi gelip beni otobüsten çıkardı. Otobüste koku var yanabilir dedi. 2-3 kişiydik herhalde şuuru açık olan diğerleri ağırdı sanırım. Şuuru açık olan ve ucuz atlatanlardan birisi sizsiniz dediler bana. Herkes ağır yaralıydı" diye konuştu.