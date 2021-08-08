Minik Öğrenciler Ata’yı  ‘Evi’nde öğreniyor

İzmit Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının korunması ve gelecek nesle aktarılması amacıyla restore edilen Yeşil Konak içerisindeki Atatürk Evi Müzesi her yaştan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Birden çok öğrencinin ve turistin merakla gelip gördüğü yerlerden biri olan Atatürk Evi Müzesi, Tuncay Emir Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi.



MÜZEYE HAYRAN KALDILAR

Atatürk Evi Müzesi 400’den fazla eserle dünyanın en zengin müzesi olma özelliğini taşıyor. Atatürk’ün kahve fincanından kol düğmesine kadar görüp merakla inceleyen ve hikâyelerini dinleyen minik öğrenciler ve öğretmenleri gururla gezip dolaştığı Atatürk Müzesi’ne hayran kaldı. Tarihi bir yolculuğa çıkan miniklere müze görevlileri tarafından Türk Bayrağı hediye edildi. Hacı Hasan Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi Tezer Sokak üzerinde yer alan Atatürk Evi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.