Minik Öğrenciler Ata’yı  ‘Evi’nde öğreniyor

İzmit Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının korunması ve gelecek nesle aktarılması amacıyla restore edilen Yeşil Konak içerisindeki Atatürk Evi Müzesi her yaştan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Birden çok öğrencinin ve turistin merakla gelip gördüğü yerlerden biri olan Atatürk Evi Müzesi, Tuncay Emir Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi.
MÜZEYE HAYRAN KALDILAR
Atatürk Evi Müzesi 400’den fazla eserle dünyanın en zengin müzesi olma özelliğini taşıyor. Atatürk’ün kahve fincanından kol düğmesine kadar görüp merakla inceleyen ve hikâyelerini dinleyen minik öğrenciler ve öğretmenleri gururla gezip dolaştığı Atatürk Müzesi’ne hayran kaldı. Tarihi bir yolculuğa çıkan miniklere müze görevlileri tarafından Türk Bayrağı hediye edildi. Hacı Hasan Mahallesi Sırrıpaşa Caddesi Tezer Sokak üzerinde yer alan Atatürk Evi Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.