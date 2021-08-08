İzmit Tiyatro Günleri’nde  ‘Uyanma’ adlı oyun büyük beğeni aldı

Pandemi nedeniyle sahne etkinliklerinden uzak kalan yerel tiyatro toplulukları ve tiyatroseverleri tekrar bir araya getiren İzmit Tiyatro Günleri, ‘Uyanma’ oyunu ile devam etti. Alternaif Tiyatro oyuncuları Tufan Serezli, Durmuş Çetin ve Ersin Çakmak’ın sahnelediği oyun, İzmitliler tarafından büyük ilgi gördü.
KAPANIŞ PROGRAMI BU AKŞAM
26 Temmuz’da başlayan ve her gösterisi ilgiyle takip edilen İzmit Tiyatro Günleri, bugün saat 20.00’de yerel tiyatro kurucularının söyleşisi ile kapanışı yapacak. Kapanış programı İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.