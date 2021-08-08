Efe Tur'dan açıklama geldi!

Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi çevre yolunda Edremit istikametine seyir halinde olan Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı Efe Tur yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla atması sonucu devrildi. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut hayatını kaybetti. Otobüste toplam 32 kişinin olduğu öğrenildi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi.

"BU ACININ TARİFİ OLMAZ"

Kaza sonrasında ise Efe Tur'dan yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir ili sınırlarında gerçekleşen trafik kazasında çok acı kayıplarımız olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileriz. Bu acının tarifi olmasa da ailelerin acısını gönülden paylaşıyoruz. Yaralıların acil şifa bulmasını dilerken, tüm gayretimizle tedavi süreçlerini takip etmekteyiz. Kazanın oluşumu incelenmekle beraber sürecin en şeffaf haliyle kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmek isteriz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.