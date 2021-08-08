AKP'li Cemil Yaman hastanelik oldu

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Beylikbağı Mahallesi ziyaretinde talihsiz bir kaza geçirdi. Beylikbağıspor kulübü başkanının ricası üzerine kaleciye şut çeken Yaman'ın ayak baldırında yırtılma meydan geldi. Ağrısının artması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil Yaman'ın sağ ayağı komple bandajlanarak 10 gün süre ile ayağa kalkmaması koşulu ile evine gönderildi