Kaymakam mahalle mahalle vaka sayılarını açıkladı!

Koronavirüs vakalarının yükseldiği son günlerde herkesin üzerine düşeni yaparak dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer vatandaşları sık sık aşıya davet edip uyulması gereken kuralları hatırlatıyor. Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal artan vakalar ile ilgili bilgilendirme yaparak muhtarları dikkatli olmaya davet etti. Ayrıca Mehmet Ünal Kandıra’daki mahallerde olan vakaları da açıkladı. Mehmet Ünal’ın açıklaması; “Değerli Muhtarlarımız, Vaka sayıları hangi mahallemizde problem var açıkça göstermektedir. Aşıyı teşvik, düğün benzeri topluluk ve ev vb. ziyaretlerde çok dikkatli olunmalı desteklerinizi bekliyoruz hayırlı günler” ifadeleri kullanıldı.

İşte mahallelerdeki vaka sayıları:

Akdurak Mahallesi: Vaka Sayısı 18, Temaslı Sayısı 23, Delta Varyantı 3

Çamkonak Mahallesi: Vaka Sayısı 17, Temaslı Sayısı 23

Çalca Mahallesi: Vaka Sayısı 16, Temaslı Sayısı 16, Delta Varyantı 3

Aydınlık Mahallesi: Vaka Sayısı 16, Temaslı Sayısı 29

Akçabeyli Mahallesi: Vaka Sayısı 15, Temaslı Sayısı 20

Balaban Mahallesi: Vaka Sayısı 11, Temaslı Sayısı 12, Delta Varyantı 1

Kefken Mahallesi: Vaka Sayısı 11, Temaslı Sayısı 18, Delta Varyantı 2

Cebeci Mahallesi: Vaka Sayısı 9, Temaslı Sayısı 10, Delta Varyantı 1

Çarşı Mahallesi: Vaka Sayısı 9, Temaslı Sayısı 19

Dalca Mahallesi: Vaka Sayısı 9, Temaslı Sayısı 7

Orhan Mahallesi: Vaka Sayısı 9, Temaslı Sayısı 15

Akçaova Mahallesi: Vaka Sayısı 8, Temaslı Sayısı 10

Kurtyeri Mahallesi: Vaka Sayısı 6, Temaslı Sayısı 7

Sarnıçlar Mahallesi: Vaka Sayısı 6, Temaslı Sayısı 11

Yağcılar Mahallesi: Vaka Sayısı 5, Temaslı Sayısı 8

Mülkşehsuvar Mahallesi: Vaka Sayısı 5, Temaslı Sayısı 8

Karaağaç Mahallesi: Vaka Sayısı 5, Temaslı Sayısı 9, Delta Varyantı 2

Eğercili Mahallesi: Vaka Sayısı 5, Temaslı Sayısı 10, Delta Varyantı 2

Akbal Mahallesi: Vaka Sayısı 5, Temaslı Sayısı 3, Delta Varyantı 1

Babalı Mahallesi: Vaka Sayısı 5, Temaslı Sayısı 1

Akıncı Mahallesi: Vaka Sayısı 4, Temaslı Sayısı 7

Antaplı Mahallesi: Vaka Sayısı 4, Temaslı Sayısı 3

Kerpe Mahallesi: Vaka Sayısı 4, Temaslı Sayısı 3

Pirceler Mahallesi: Vaka Sayısı 4, Temaslı Sayısı 2

Merkez Erikli Mahallesi: Vaka Sayısı 3, Temaslı Sayısı 4

Kaymaz Erikli Mahallesi: Vaka Sayısı 3, Temaslı Sayısı 5, Delta Varyantı 1

Kanatlar Mahallesi: Vaka Sayısı 3, Temaslı Sayısı 1, Delta Varyantı 1

Hediyeli Mahallesi: Vaka Sayısı 3, Temaslı Sayısı 7

Duraklı Mahallesi: Vaka Sayısı 3

Bozburun Mahallesi: Vaka Sayısı 3, Temaslı Sayısı 6

Bağırganlı Mahallesi: Vaka Sayısı 3, Temaslı Sayısı 2

Ballar Mahallesi: Vaka Sayısı 2

Ferizli Mahallesi: Vaka Sayısı 2, Temaslı Sayısı 2

Karadivan Mahallesi: Vaka Sayısı 2, Temaslı Sayısı 1

Kaymaz Mahallesi: Vaka Sayısı 2, Temaslı Sayısı 2

Kocakaymas Mahallesi: Vaka Sayısı 2, Temaslı Sayısı 3

Safalı Mahallesi: Vaka Sayısı 2

Hastanede İzole: Vaka Sayısı 2

Beylerbeyi Mahallesi: Vaka Sayısı 1

Cezaevi Lojmanları: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 1

Çakırcaali Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 1

Çalköy Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 2

Gebeşler Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 2

Hacılar Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 4

Hacışeyh Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 4, Delta Varyantı 1

Hıdırlar Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 4

İncecik Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 2

Sarıahmetler Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 4

Özbey Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 2, Delta Varyantı 1

Selametli Mahallesi: Vaka Sayısı 1,

Selimköy Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 4

Seyitaliler Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 8, Delta Varyantı 1

Topluca Mahallesi: Vaka Sayısı 1, Temaslı Sayısı 1