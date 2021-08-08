İzmit Belediyesi, Aile Sağlık Merkezi’ne  yeni engelli tuvaleti yaptı

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına uygun alanlar oluşturan İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi’ndeki Aile Sağlık Merkezi’ne de engelli tuvaleti yaptı. Daha önce bünyesinde engelli tuvaleti bulunmayan Aile Sağlık Merkezi’nde, mevcut zemin kat tuvaleti İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilip, tekerlekli sandalye ile kullanıma uygun hale getirildi.



KULLANIMA HAZIR

Tüm tesisat ve seramikleri yenilenen, alanı genişletilen tuvalet, özel engelli vitrifiyeler ve aksesuarlar monte edilerek kullanıma hazır hale getirildi. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nün çalışması sonrası Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen engelli vatandaşlar, herhangi bir sorun yaşamadan tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecek.