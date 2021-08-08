08 Ağu 2021 - 15:05- Spor G: 08 Ağu 2021 - 15:08

Kurtdereli’ye kaza gölgesi  

İzmitli Faruk elendi, Karamürselli Kerem’in çapraz bağları koptu, Gölcüklü Yıldıray ve İzmitli Tanju Gemici yoluna devam etti  

Kurtdereli’ye kaza gölgesi   mask

Abdullah Karagöz Balıkesir’den bildiriyor- 6.Tur’daki güreşlere, Balıkesir’de Efe Tur’un yaptığı kaza damgasını vurdu. Bu turda gelen haber yürekleri yaktı. 15 kişinin öldüğü haberi ve çoğunun İzmitli olması, Kocaelili pehlivanların moralini alt üst etti. Büyükşehir Kağıtsporlu Faruk Akkoyun takım arkadaşı Tanju Gemici’ye yenilerek elendi. Karamürselli Kerem Kahya’nın çapraz bağlarının kopması ise moralleri bir kez daha alt üst etti.

 

TANJU, YILDIRAY DEVAM…

Bu arada kazaya hayli üzüldüğünü söyleyen Tanju Gemici yoluna devam ederken, Gölcüklü Yıldıray Akın da rakiplerini birer ikişer yenerek çeyrek finale kadar devam etti. Gazetemiz baskıya girerken, henüz yarı finaller başlamamıştı. Bu arada Nedim Gürsel ise ilk turda yenilerek elendi.
# kaza, efe tur

08 Ağu 2021 - 15:05 - Spor

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