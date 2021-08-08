Kurtdereli’ye kaza gölgesi  

Abdullah Karagöz Balıkesir’den bildiriyor- 6.Tur’daki güreşlere, Balıkesir’de Efe Tur’un yaptığı kaza damgasını vurdu. Bu turda gelen haber yürekleri yaktı. 15 kişinin öldüğü haberi ve çoğunun İzmitli olması, Kocaelili pehlivanların moralini alt üst etti. Büyükşehir Kağıtsporlu Faruk Akkoyun takım arkadaşı Tanju Gemici’ye yenilerek elendi. Karamürselli Kerem Kahya’nın çapraz bağlarının kopması ise moralleri bir kez daha alt üst etti.

TANJU, YILDIRAY DEVAM…

Bu arada kazaya hayli üzüldüğünü söyleyen Tanju Gemici yoluna devam ederken, Gölcüklü Yıldıray Akın da rakiplerini birer ikişer yenerek çeyrek finale kadar devam etti. Gazetemiz baskıya girerken, henüz yarı finaller başlamamıştı. Bu arada Nedim Gürsel ise ilk turda yenilerek elendi.