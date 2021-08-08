Mustafa Reşit Akçay: Beklentileri yukarıya çıkarmamalıyız

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay uzun bir sürenin ardından geniş çaplı değerlendirme yaptı. Deneyimli teknik adam sağlık durumu hakkında bilgi verirken camiaya da seslendi ve “Beklentileri yukarıya çıkarmamalıyız. Bu sezon “Ligin takımı” olmakla ilgili bir çabamız olacak” dedi.

TAMAMEN İYİLEŞMİŞ GİBİYİM

Uzun süren Covid tedavisinin ardından sahalara dönen Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay sorulara samimi yanıtlar verdi. Sözlerine sağlık durumu ile ilgili başlayan Akçay şu ifadelere yer verdi: Tamamen iyileşmiş gibiyim. Sadece ufak bir nefes darlığım var. Göğüs kaslarımda uzun süreli yatıştan ötürü erimeler ve reflekslerde azalma da söz konusu. Onun dışında tüm verilerim, kan değerlerim iyi, akciğerlerimin durumu düzeldi.

TEŞEKKÜR EDERİM

Araştırdım… Dünya’da belki ilk kez, belli bir rahatsızlık geçiren, hasta olan bir teknik adamını 2 ay gibi bir süre bekleyen anlayışa rastlamadım. Bu düşünce ihtilal, devrim niteliğindedir, Türkiye’ye de örnek olmalıdır. Bu onurlu davranışla muhatap olmak teknik adam olarak beni çok duygulandırmıştır. Dolayısı ile Kocaeli halkına, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey’e, kulüp başkanımıza, yönetimimize, taraftarımıza kendim ve ailem adına teşekkür ederim.

YÜKSELDİKTE AYIPLAR GÖRÜNÜR

Hak etmediği bir düşüş yaşamış, acılar yaşamış bu camia geçen yıl 1. Lig’e yükseldi ve bu acıların da bir kısmı ortadan kalktı. Bu hareketin teknik anlamda başındaki birisi olarak yaşanan bu başarı sevindiricidir. Ancak yükselmenin getirdiği kimi unsurlar vardır. Yükseldikçe ayıplar ve eksik yanlarımız görünmeye başlar. Bunun için önlemler almalı, aklı avucumuzun içinde tutmalıyız.

İYİ BİR TRANSFER SÜRECİ GEÇİRDİK

Transferde ortak bir çalışma yürüttük. Bir transfer sezonunda her şey mükemmel olmaz, bunu da bekleyemezsiniz. Çünkü bu durumun hem saha içi, hem saha dışı, hem de ekonomik uyumu var. Ancak genel hatları ile baktığımızda iyi bir transfer süreci geçirdiğimizi ifade edebilirim. Hazır olmayan oyuncularımız var ancak her birinin belli bir kumaşı var ve kendilerini kabul ettiriyorlar.

YENİ BİR TAKIMIZ

Zor bir yıl geçireceğiz. Ligimizde yüksek seviyede bu lige adapte olmuş takımlar var. Biz de güçlüyüz. 5 haftalık süreç bizim sezon genelinde nerede olabileceğimizi ortaya koyan bir parametre olabilir. Ardından 2 haftalık milli takım arası var. Bu ara da bize çok yarayacak. Her ne kadar geçen sezondan 13 futbolcuyu kadromuzda tutmuş olsak da takımın yüzde 80’inini yeni futbolcular oluşturacak. Dolayısı ile bizi yeni bir takım olarak adlandırabiliriz.

BUNLAR UNUTULMALIDIR

Bu uyum biraz zaman alacaktır. Amacımız dikkatli olarak bu süreci yani uyum sürecini çok fazla puan kaybetmekten geçmektir. Umarım her şey güzel Kocaelispor’umuz için iyi olur. Şunu gördük ki bu şehirde şahsımıza karşı da, oyuncumuza karşı da bir karakter var. Geçmişte takıma zarar vermiş bazı hareketler olmuş olabilir. Bunlar unutulmalıdır. Taraftarımızda halkımız da örnek tavrını göstermeye devam etmelidir.

ÖNCE KALICI OLMALIYIZ

Bugün 5 tane taraftarı güçlü kulüp saymak isterseniz Kocaelispor taraftarını da bunun içine dahil etmek zorundasınız. Dolayısı ile deneyimi olan bir camiayız.Ancak toplumun beklentisini yukarıya çekmek de doğru değil. Bunun spekülasyonu yapılmamalı. Hedeflerimizi doğru belirlemeliyiz. Bu yıl, bu ligin takımı olmakla ilgili bir çabamız olacaktır. Ligde kalıcı olursan üst lig için daha sağlıklı saha içi ve dışı çalışmalar yapabilirsin.

BU İŞİN RACONU BU

Kocaelispor camia olarak yerini belirledi. Biz oluruz ya da bir başkası olur,takımın içinde kim olursa olsun bu camiayı nereye taşıyacağı bellidir. Kısacası kim gelirse gelsin, mazeret üretmeden Süper Lig’e bu takımı taşımak zorundadır. İşin raconu bu. Hazırlık maçlarındaki görüntüler lige farklı yansıyabilir. Özellikle sahamızda kendi gücümüzü kabul ettirmenin yollarını arayacağız.

TARAFTAR OLUMLU ETKİLEYECEK

Bu ligde puan puandır ve her puan altın değerindedir. Bundan gocunma olmamalı. Taraftar yasağının yüzde 50 olması bile olumludur. Çünkü biz ateşli, maçın başından sonuna kadar takımı destekleyen, yüzü sahaya dönük olan bir taraftar kitlesine sahibiz. Bunun tabii ki katkısını göreceğiz. Onların varlığı, enerjisi takımı etkileyecektir.