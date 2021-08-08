Denizalp: Rüyalarım gerçek oldu  

Kocaelispor alt yapısında yetişen ve A takımdaki başarılı performansının ardından yeşil siyahlı kulüple 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan Denizalp Özdemir, Kocaelispor ile şampiyonluklar yaşamak istediğini belirtti

ALT YAPI HOCALARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Sözlerine kendisini yetiştiren antrenörlerine teşekkür ederek başlayan Denizalp şu şekilde konuştu: “Öncelikle alt yapıdaki hocalarıma çok teşekkür ederim. Her birinin, benim buralara gelmemde çok büyük emekleri var. A takımla birlikte Erzurum ve Bolu kamplarında yer aldım. Ağabeylerimden çok şeyler öğrendim. Bu şekilde öğrenmeye devam etmek, çok çalışıp kendimi geliştirmek istiyorum.

TOP TOPLARKEN İZLEDİĞİM AĞABEYLERİMLE BİR ARADAYIM

“Profesyonele imza atacaksın” dediklerinde yaşadığım duyguyu tarif edemem. A takım formasını ilk giydiğim anda çok heyecandım. Buranın havası bambaşka gerçekten. Statlarda top toplarken maçlarını izlediğim ağabeylerimle şimdi aynı takımda oynuyorum. Hem yabancı transferlerimiz hem de diğer ağabeylerimiz benimle yakından ilgileniyor, deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kısa vadede Kocaelispor forması ile şampiyonluk yaşayıp Süper Lig’e çıkmak, uzun vadede de milli takım formasını giymek istiyorum.”