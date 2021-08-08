Denizalp: Rüyalarım gerçek oldu  

Kocaelispor alt yapısında yetişen ve A takımdaki başarılı performansının ardından yeşil siyahlı kulüple 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan Denizalp Özdemir, Kocaelispor ile şampiyonluklar yaşamak istediğini belirtti
ALT YAPI HOCALARIMA TEŞEKKÜR EDERİM
Sözlerine kendisini yetiştiren antrenörlerine teşekkür ederek başlayan Denizalp şu şekilde konuştu: “Öncelikle alt yapıdaki hocalarıma çok teşekkür ederim. Her birinin, benim buralara gelmemde çok büyük emekleri var. A takımla birlikte Erzurum ve Bolu kamplarında yer aldım. Ağabeylerimden çok şeyler öğrendim. Bu şekilde öğrenmeye devam etmek, çok çalışıp kendimi geliştirmek istiyorum.
TOP TOPLARKEN İZLEDİĞİM AĞABEYLERİMLE BİR ARADAYIM
“Profesyonele imza atacaksın” dediklerinde yaşadığım duyguyu tarif edemem. A takım formasını ilk giydiğim anda çok heyecandım. Buranın havası bambaşka gerçekten. Statlarda top toplarken maçlarını izlediğim ağabeylerimle şimdi aynı takımda oynuyorum. Hem yabancı transferlerimiz hem de diğer ağabeylerimiz benimle yakından ilgileniyor, deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kısa vadede Kocaelispor forması ile şampiyonluk yaşayıp Süper Lig’e çıkmak, uzun vadede de milli takım formasını giymek istiyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.