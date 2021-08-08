Ecel direksiyon başında yakaladı

Alınan bilgiye göre Kandıra Seyitaliler Mahallesi Sünnetçioğlu mevkisinden Seyitaliler Köyü istikametine seyir halinde olan Ali Demiröz (73), kıllandığı otomobilin direksiyonu başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak dururken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Demiröz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Demiröz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiği öne sürülürken cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çiftçi emeklisi olan evli ve 6 çocuk babası Ali Demiröz’ün cenazesi Seyitaliler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.