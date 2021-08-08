İzmit Belediyesi, spor sahalarının  bakımlarını yapıyor

İzmit Belediyesi, gençler başta olmak üzere vatandaşların zaman geçirdiği, sosyalleştiği ve spor yaptığı sahaların bakımlarını gerçekleştiriyor. Zemin iyileştirme çalışması yapılan sahalar, kale ve pota fileleri ile deforme olan teller yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getiriliyor.



SAHA BAKIMLARI DEVAM EDECEK

İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü, son olarak Ayazma Mahallesi’ndeki halı sahada sentetik çimin bakımını gerçekleştirerek kale ve halı sahayı çevreleyen fileleri yeniledi. Yahya Kaptan Mahallesi Ömer Türkçakal Parkı içerisindeki hem basketbol hem de futbol oynamak için kullanılan sahanın ise kale ve pota fileleri ile sahayı çevreleyen telleri yenilendi. İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü, gelecek talepler doğrultusunda sahaların bakımını yapmayı sürdürecek.