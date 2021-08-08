İzmit Belediyesi, spor sahalarının  bakımlarını yapıyor

İzmit Belediyesi, gençler başta olmak üzere vatandaşların zaman geçirdiği, sosyalleştiği ve spor yaptığı sahaların bakımlarını gerçekleştiriyor. Zemin iyileştirme çalışması yapılan sahalar, kale ve pota fileleri ile deforme olan teller yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getiriliyor.
SAHA BAKIMLARI DEVAM EDECEK
İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü, son olarak Ayazma Mahallesi’ndeki halı sahada sentetik çimin bakımını gerçekleştirerek kale ve halı sahayı çevreleyen fileleri yeniledi. Yahya Kaptan Mahallesi Ömer Türkçakal Parkı içerisindeki hem basketbol hem de futbol oynamak için kullanılan sahanın ise kale ve pota fileleri ile sahayı çevreleyen telleri yenilendi. İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü, gelecek talepler doğrultusunda sahaların bakımını yapmayı sürdürecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.