“Yasaklar ile tedbirlerin uygulanması hayatı öneme sahip”

İzmit’te Kaymakam Şevket Cinbir tarafından muhtarlar ve imam hatiplerle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, müftülük, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, milli eğitim müdürlüğü, tarım ve orman müdürlüğü amir ve müdürleri, mahalle muhtarları ve imam hatipler katıldı.

YASAKLARI ANLATTI

Toplantıda orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınları ile mücadeleye vatandaşların katılımını sağlamak için yapılması gerekenler konuşuldu. Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlerle ilgili muhtarlar ve imam-hatipler bilgilendirildi. Ormanların en büyük zenginlik olduğunu ve yangın gibi felaketlerden korunması için bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü tedbirin alındığını belirten Kaymakam Cinbir, “Bilindiği gibi ormanlık alanlara girişler, orman içinde ve mesire alanlarında ateş yakma yasaklanmıştır. Yine tarla ve arazi temizliği sırasında toplanan çalı-çırpı türü şeyler ile anız yakmak da yasaktır. Bu yasaklar ile birlikte alınan tedbirlerin uygulanması hayati öneme sahiptir” dedi.

“HABERDAR ETMELERİNİ İSTİYORUZ”

“Herhangi bir olumsuzlukta vakit geçirmeden ilgili birimleri haberdar etmelerini istiyoruz. “ diyen Cinbir, “Teşkilatlarımız sahada denetimlere devam ediyor. Muhtarlarımız ve imam hatiplerimizden de bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmelerini, toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik çaba göstermelerini, herhangi bir olumsuzlukta vakit geçirmeden ilgili birimleri haberdar etmelerini istiyoruz. Ayrıca bu kritik süreçte bütün herkesin görevli oldukları mahallede kalarak bizim gözümüz-kulağımız olmaya devam etmesini bekliyoruz. Önceliğimiz ormanlarımızda yangın çıkmasını önlemek, Allah korusun bir yangın çıkması halinde de en hızlı şekilde söndürebilmeye yönelik hazırlıklı olmaktır” ifadelerine yer verdi.