08 Ağu 2021 - 16:12- Eğitim G: 08 Ağu 2021 - 16:14

Suadiye Ortaokulu’nun bir ayağı Avrupa’da  

Kartepe Suadiye Ortaokulu Müdürü Hakan Bozan, Türk Ulusal Ajans’a başvurusunu yaptıkları Erasmus+ projeleri kapsamında 2’si İtalya’ya ve 2’si Portekiz’e giden 4 öğretmenin yurda döndüğünü duyurdu  

Suadiye Ortaokulu’nun bir ayağı Avrupa’da   mask

Kartepe’de eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Suadiye Ortaokulu, Türk Ulusal Ajansı’nın 2020 ve 2021 teklif çağrısı döneminde Erasmus+ projeleri kapsamında Ulusal Ajans’a başvurusunu yaptığı, "Coding in a Cultural Europe", isimli Erasmus+ KA2 Stratejik Okul Ortaklıkları projesi kapsamında 03-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında İspanya’da bulunan “Colegio Publico Ocejon” okulunda düzenlenen proje etkinliklerine katılan iki öğretmen ve “Why not learning from others? Yeah! Why not?” isimli Erasmus+ KA2 Stratejik Okul Ortaklıkları projesi kapsamında 11-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında Portekiz’in Madeira adasında bulunan “Escola B1PERancho e Caldeira” okulunda düzenlenen proje etkinliklerine katılan iki öğretmen yurda döndü.

 

133 ÖĞRETMEN VE 87 ÖĞRENCİYİ AĞIRLADI

Okul Müdürü Hakan Bozan, iki farklı ülkede düzenlenen iki farklı proje toplantılarında öğrencilerin ülkemizi ve okulu en iyi şekilde temsil ettiklerini, yapılan çalışmaların ve etkinliklerin beğeni topladığını belirtti. Müdür Bozan, 2015’ten bu yanan okulda toplam 9 adet Erasmus+ projesinin yürütüldüğünü ve yürütülmekte olduğunu ve bugüne kadar okuldan toplam 74 öğretmen ve 211 öğrencinin Erasmus+ projeleri kapsamında farklı ülkelere gitme şansı yakaladıklarını ve yine bugüne kadar okulda ve ülkemizde yapılan proje toplantılarında proje ortaklarından toplam 133 öğretmen ve 87 öğrenciyi ağırladıklarını belirtti.
# Okul, eğitim, proje

08 Ağu 2021 - 16:12 - Eğitim

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