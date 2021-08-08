Zonguldak'tan İzmir'e giderken. Balıkesir'de takla atan yolcu otobüsünde 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can arkadaşım Kerem'im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. 'Evine git kardeşim' dedin bana. 'Yarın akşam gelirsin' dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" diye paylaşımda bulundu. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Onur Güneş, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek, cenazeleri almak için Balıkesir'e gittiğini söyledi.
08 Ağu 2021 - 16:16- Asayiş Güncelleme: 08 Ağu 2021 - 16:22
Feci kazada kahreden detay
Zonguldak'tan İzmir'e giderken. Balıkesir'de takla atan yolcu otobüsünde 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.