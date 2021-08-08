Korkunç kazada Kocaeli’den 6 kişi yaşamını yitirdi!

Yolcu listelerinde belirlenen isimlerin yakınları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne çağrıldı. Hastane morgunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına teşhis yaptırıldı. Teşhis için hastaneye gelen hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi. Teşhis işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı. Kazada hayatını kaybeden 15 kişiden 7'sinin kimliği tespit edilirken, 1 cenaze ailesine teslim edildi. Olayda İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden Ahmet Yağlıdere hayatını kaybederken kızının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmitli esnaf Mahmut Işıkların oğlu Ahmet Işıklar ve eşi Nilay Işıklar olay yerinde hayatını kaybetti. Fransa’dan İzmit’e tatile gelen İzmit Otogarı’ndan İzmir’e yola çıkan Sevim Kızılırmak, Melisa Kızılırmak ve Ozan Kızılırmak hayatını kaybederken Keyna Duvakuf ise yaralandı. Kazada yaralanan İzmit'te yaşayan Ece Nur Ergin ambulansla İzmit'e sevk edildi.