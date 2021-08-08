08 Ağu 2021 - 17:58- Asayiş G: 08 Ağu 2021 - 18:07

Kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu!

Balıkesir çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak yoldan çıkan Efe Tur yolcu otobüste bulunan 15 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Hastanede tedavi altındaki bir kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrasında kurtarma çalışmaları sonrasında ise hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların kimliği belli oldu

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu! mask

Edinilen bilgiye göre, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de kazada yaralandı.
Olay yerinde yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonrasında ölü ve yaralı kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bölgeye gelen bir vinç yardımıyla şarampole yuvarlanan otobüs kaldırıldı. Ekipler otobüs enkazının altında herhangi bir yaralı veya ölü olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Zonguldak’tan yola çıkan ve İzmir’in Dikili ilçesine giden otobüs eğimli yolda virajı alamayarak takla attı. Aracın sürücüsünün uyuyarak aracın hakimiyetini kaybettiği yönünde iddialar güçlenirken, yetkililer kazanın kesin oluş nedeniyle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını ifade ettiler. 

HAYATINI KAYBEDENLER

Ahmet YAĞLIDERE
Hatice ÇELİKÖRS
Kamuran DEMİR
Şennur TOKUR
Feruz DEMİR
Ozan Ahmet KIZILIRMAK
Akın DURU
Cengiz UMUT
Ahmet IŞIKLAR
Nurten ERUÇAR
Bilge TOKER
Nilay IŞIKLAR
Melissa KIZILIRMAK
Sevim KIZILIRMAK
Kimliği tespit edilemedi

YARALILAR:

Serenay ERDEN
Yeşim DEMİR
Ayşe KESGİN
Keyna DUVAKUF
Özer ÖZBAYRAK
Eray ERDEN
Cemal TUNA
Ahmet Cengiz ÇELİKÖZ
Merve YAĞLIDERE
Göknur DURANLAR
Ece Nur ERGİN
Kimliği tespit edilemedi

TABURCULAR:

Didem ÖZCAN
Ayşegül KISA
Gülce Naz ÖCAL
Sudenur SARICA
Aynur YAZAN

# kaza

08 Ağu 2021 - 17:58 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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