Kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu!

Edinilen bilgiye göre, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de kazada yaralandı.
Olay yerinde yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonrasında ölü ve yaralı kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bölgeye gelen bir vinç yardımıyla şarampole yuvarlanan otobüs kaldırıldı. Ekipler otobüs enkazının altında herhangi bir yaralı veya ölü olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Zonguldak’tan yola çıkan ve İzmir’in Dikili ilçesine giden otobüs eğimli yolda virajı alamayarak takla attı. Aracın sürücüsünün uyuyarak aracın hakimiyetini kaybettiği yönünde iddialar güçlenirken, yetkililer kazanın kesin oluş nedeniyle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını ifade ettiler.
HAYATINI KAYBEDENLER
Ahmet YAĞLIDERE
Hatice ÇELİKÖRS
Kamuran DEMİR
Şennur TOKUR
Feruz DEMİR
Ozan Ahmet KIZILIRMAK
Akın DURU
Cengiz UMUT
Ahmet IŞIKLAR
Nurten ERUÇAR
Bilge TOKER
Nilay IŞIKLAR
Melissa KIZILIRMAK
Sevim KIZILIRMAK
Kimliği tespit edilemedi
YARALILAR:
Serenay ERDEN
Yeşim DEMİR
Ayşe KESGİN
Keyna DUVAKUF
Özer ÖZBAYRAK
Eray ERDEN
Cemal TUNA
Ahmet Cengiz ÇELİKÖZ
Merve YAĞLIDERE
Göknur DURANLAR
Ece Nur ERGİN
Kimliği tespit edilemedi
TABURCULAR:
Didem ÖZCAN
Ayşegül KISA
Gülce Naz ÖCAL
Sudenur SARICA
Aynur YAZAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.