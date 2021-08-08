Kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu!

Edinilen bilgiye göre, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de kazada yaralandı.

Olay yerinde yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonrasında ölü ve yaralı kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bölgeye gelen bir vinç yardımıyla şarampole yuvarlanan otobüs kaldırıldı. Ekipler otobüs enkazının altında herhangi bir yaralı veya ölü olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Zonguldak’tan yola çıkan ve İzmir’in Dikili ilçesine giden otobüs eğimli yolda virajı alamayarak takla attı. Aracın sürücüsünün uyuyarak aracın hakimiyetini kaybettiği yönünde iddialar güçlenirken, yetkililer kazanın kesin oluş nedeniyle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını ifade ettiler.

HAYATINI KAYBEDENLER

Ahmet YAĞLIDERE

Hatice ÇELİKÖRS

Kamuran DEMİR

Şennur TOKUR

Feruz DEMİR

Ozan Ahmet KIZILIRMAK

Akın DURU

Cengiz UMUT

Ahmet IŞIKLAR

Nurten ERUÇAR

Bilge TOKER

Nilay IŞIKLAR

Melissa KIZILIRMAK

Sevim KIZILIRMAK

Kimliği tespit edilemedi

YARALILAR:

Serenay ERDEN

Yeşim DEMİR

Ayşe KESGİN

Keyna DUVAKUF

Özer ÖZBAYRAK

Eray ERDEN

Cemal TUNA

Ahmet Cengiz ÇELİKÖZ

Merve YAĞLIDERE

Göknur DURANLAR

Ece Nur ERGİN

Kimliği tespit edilemedi

TABURCULAR:

Didem ÖZCAN

Ayşegül KISA

Gülce Naz ÖCAL

Sudenur SARICA

Aynur YAZAN