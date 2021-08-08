Fehmi Rasim Çelik , Personel Genel Müdürü oldu

Kocaeli İl Milli Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı. Çelik, yeni görevine pazartesi (yarın) başlayacak.

FEHMİ RASİM ÇELİK KİMDİR?,

01.07.1958 tarihinde Rize’ye bağlı Güneysu ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamlayan ÇELİK, 1976 yılında İstanbul Pertevniyal Lisesinden mezun olmuştur. 1976-1977 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıfta öğrenim gördükten sonra lisans eğitimini 1977-1981 yılları arasında Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerinde tamamlamıştır. Zonguldak Kurucaşile Demirci İlkokulunda mesleğe adım atan Fehmi Rasim ÇELİK; okul ve kurumlarda öğretmenlik ve yöneticilik yapmasının ardından Rize ili Ceza ve Tevkif Evleri İzleme Kurulu Başkanlığı, Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Müşavirliği görevlerini ifa etmiştir. 28 Nisan 2014 tarihinde başladığı Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevinden sonra MEB Personel Genel Müdürlüğüne atandı. Fehmi Rasim Çelik evli ve 4 çocuk babasıdır.