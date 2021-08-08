Olay, Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi Tuzağı plajında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Elmas (43) ile yeğeni Ahmet E.E. (10) denizde yüzdükleri sırada boğuldu. İhbar üzerine olaya müdahale eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Yusuf Elmas’ı kıyıya çıkardı, yeğeni ise gözden kayboldu. Yapılan müdahalelerde Yusuf Elmas’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Denizde gözden kaybolan 10 yaşındaki Ahmet E.E.’yi arama çalışması başlatıldı. Kaybolan çocuğu bulmak için çalışma yapan ekipler Ahmet E.E.’ye henüz ulaşamadı. Denizde arama çalışmalarına yoğun dalga sebebiyle ara verilirken, sahil güvenlik ekipleri kıyıdan gözlem çalışmalarını sürdürüyor.
08 Ağu 2021 - 22:38- Asayiş Güncelleme: 08 Ağu 2021 - 22:39
Amcasıyla birlikte girdiği denizde kaybolan çocuk hala bulunamadı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde amcasıyla birlikte denize girip gözden kaybolan 10 yaşındaki Ahmet bulunamadı. Arama çalışmalarına yoğun dalga sebebiyle ara verilirken, sahil güvenlik ekipleri dışarıdan gözlem çalışmalarına devam ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.