Amcasıyla birlikte girdiği denizde kaybolan çocuk hala bulunamadı

Olay, Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi Tuzağı plajında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Elmas (43) ile yeğeni Ahmet E.E. (10) denizde yüzdükleri sırada boğuldu. İhbar üzerine olaya müdahale eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Yusuf Elmas’ı kıyıya çıkardı, yeğeni ise gözden kayboldu. Yapılan müdahalelerde Yusuf Elmas’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Denizde gözden kaybolan 10 yaşındaki Ahmet E.E.’yi arama çalışması başlatıldı. Kaybolan çocuğu bulmak için çalışma yapan ekipler Ahmet E.E.’ye henüz ulaşamadı. Denizde arama çalışmalarına yoğun dalga sebebiyle ara verilirken, sahil güvenlik ekipleri kıyıdan gözlem çalışmalarını sürdürüyor.