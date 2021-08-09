Işıklar çifti son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’tan yola çıkan ve Kocaeli’den aldığı yolcularla beraber İzmir’e seyir halinde olan Efe Tur’a ait 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü, Balıkesir OSB çevre yolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan yolcu otobüsündeki yolculardan 11’i olay yerinde olmak üzere toplam 15 kişi yaşamını yitirirken 17 kişi ise yaralandı. Yaşamlarını yitiren yolculardan Kocaelili olan 6 kişinin cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaşamını yitiren İzmitli esnaf ve ilk gazete bayisinin sahibi olan Mahmut Işıklar’ın oğlu Ahmet Işıklar (54) ve eşi Nilay Işıklar (50)’ın cenazeleri de tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İzmit Cedit Mahallesi Halit Molla Sokak adresinde ikamet eden ve Ceva Kargo firmasında çalışan Ahmet Işıklar ve eşi Nilay Işıklar çiftinin Balıkesir Ayvalık’taki kardeşlerinin yazlığına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Işıklar çiftinin cenazeleri Fevziye Camiine getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına eski Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Işıklar ailesinin akraba ve yakınları katıldı. Ailenin üniversite öğrencisi olan tek çocukları 21 yaşındaki Emirhan Işıklar, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Işıklar ailesinin cenazeleri Kent Mezarlığında toprağa verildi.