Kocaelispor’dan feci kaza sonrası taziye mesajı

Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi çevre yolunda Edremit istikametine seyir halinde olan Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla atması sonucu devrildi. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut hayatını kaybetti. Kocaelispor Kulübü yaşanan feci kaza üzerine taziye mesajı yayımladı ve açıklamada “Balıkesir çevre yolunda meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.