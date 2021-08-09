09 Ağu 2021 - 15:16- Spor G: 09 Ağu 2021 - 15:18

Merve ve Yunus’un en mutlu günü

Kocaelispor’un futbol okulunda yetişen, uzun yıllar kulübün alt yapısında ve A takımında forma giyen Yunus İlgen hayatını Beden Eğitimi Öğretmeni Mer...
Merve ve Yunus’un en mutlu günü mask
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Kocaelispor’un futbol okulunda yetişen, uzun yıllar kulübün alt yapısında ve A takımında forma giyen Yunus İlgen hayatını Beden Eğitimi Öğretmeni Merve Hanım ile birleştirdi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Yeşilova’da yer alan White Wedding Kır Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğüne Kocaelispor Kulübü Eski Başkanı Muammer Çelik, Kocaelispor İzleme Komitesi Sorumlusu ve Eski Futbolcusu Zeki Kaya, Kocaelispor U-17 Takımı Teknik Sorumlusu Emre Denizli, Kocaelispor Alt Yapı Kaleci Antrenörü Kerem Nazlıgül, Antrenör Gürcan Yazıcı, Yunus İlgen’in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Kocaelispor U-16 takımı, Yunus İlgen’in eski takım arkadaşları, Yılmaz ve İlgen ailelerinin akrabaları ile dostları katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Pervin-Alaattin Yılmaz çiftinin güzeller güzeli kızları Merve ile Nazire – Kadir İlgen çiftinin yakışıklı oğlu Yunus dans pistine alkışlar eşliğinde geldi ve ilk dansları ile duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 3 yıl önce tanışan Merve ve Yunus’un nikah merasiminin ardından takı törenine geçildi ve son olarak yöresel oyunlar oynandı. Gelin Hanım Merve ile Damat Yunus İlgen mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti.
# Kocaelispor

09 Ağu 2021 - 15:16 - Spor

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