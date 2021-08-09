Forma aslanın ağzında

Ümraniyespor maçına bir hafta kaldı. 16 Ağustos Pazartesi günü sezonun ilk maçına çıkacak olan 1.Lig temsilcisi Kocaelispor’da forma rekabeti en üst seviyede, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay da futbolcuları titizlikle takip ediyor, savaş sürüyor

YILMAZ 90’A ASTI

Yeşil Siyahlılar önceki gün çift kale maç yaptı. Hazırlık maçının yerine yapılan karşılaşmada futbolcular yüzde yüz tempo ile mücadele etti, zaman zaman sertliklerin yaşandığı mücadeleyi yelekli takım Yılmaz Özeren’in müthiş golüyle 1-0 kazandı. Bir grup taraftarın da takip ettiği antrenman ısınma koşusu ve pas çalışması ile başladı. Çıkış koşularının ardından çift kale maça geçildi.

PESTİLLERİ ÇIKTI

Covid testi pozitif çıkan ve karantina süresi devam eden Dilaver, sakatlıkları bulunan Taha Batuhan ve çapraz bağ ameliyatı olan Hasan Hatipoğlu dışındaki tüm futbolcular sahadaki yerini aldı. Maç temposundaki çift kale mücadelenin ardından son bir koşu daha yapıldı, futbolcuların adeta pestilinin çıktığı antrenman sona erdi. Yeni transfer Omolo takımdan ayrı koşu yaptı, genç Denizalp de koşusunu yaptıktan sonra İlyas Kubilay’ın yerine maça dahil oldu.