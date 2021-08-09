09 Ağu 2021 - 15:18- Spor G: 09 Ağu 2021 - 15:20

Omolo: Doğru zaman bu zamanmış
Omolo: Doğru zaman bu zamanmış mask

Kocaelispor’un yeni transferi Omolo ilk açıklamasını gazetemize yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu Kocaelispor’a gelmekle doğru bir tercih yaptığına inandığını belirtti

BAŞARIDA PAY SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM

Yeşil siyahlı kulüpte samimi bir ortam bulduğunu belirterek sözlerine başlayan Johanna Omolo, “Kocaelispor’da olduğum için gerçekten çok mutluyum. Güzel ve samimi bir ortam buldum. İyi ve kaliteli futbolcular da yer alıyor. Sıkı çalışıp sezonu en iyi şekilde açacağız. Hedefim Kocaelispor ile birlikte Süper Lig’e yükselmek, başarıda pay sahibi olmak” dedi. 

1. LİGİ TECRÜBE EDECEĞİM

Omolo sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sezon Erzurumspor’da birlikte oynadığım Hasan, yeni takımımda da arkadaşım oldu. Büyük bir talihsizlik yaşadı. Hasan iyi bir arkadaş, iyi bir futbolcu. En kısa sürede döneceğine inanıyorum. Hasan’ın yerine oynayacak olan arkadaşlarımız da Hasan’ın yerini dolduracaktır. Geçen sezon Erzurum’dayken Süper Lig’de 4 ay oynama şansı buldum. Bu sezon oynayacağım 1. Lig hakkında fazla bir bilgim yok. Bu sezon onu keşfedeceğim. 1 ay önce de Kocaelispor ile temas kuruldu. O günlerde başka seçenekleri değerlendirdim, biraz da ailemin yanında olmak istedim. Şimdi Kocaelispor’dayım. En iyisi böyleymiş, doğru zaman bu zamanmış.”

 

# Kocaelispor

09 Ağu 2021 - 15:18 - Spor

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