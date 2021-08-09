Omolo: Doğru zaman bu zamanmış

Kocaelispor’un yeni transferi Omolo ilk açıklamasını gazetemize yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu Kocaelispor’a gelmekle doğru bir tercih yaptığına inandığını belirtti
BAŞARIDA PAY SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM
Yeşil siyahlı kulüpte samimi bir ortam bulduğunu belirterek sözlerine başlayan Johanna Omolo, “Kocaelispor’da olduğum için gerçekten çok mutluyum. Güzel ve samimi bir ortam buldum. İyi ve kaliteli futbolcular da yer alıyor. Sıkı çalışıp sezonu en iyi şekilde açacağız. Hedefim Kocaelispor ile birlikte Süper Lig’e yükselmek, başarıda pay sahibi olmak” dedi.
1. LİGİ TECRÜBE EDECEĞİM
Omolo sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sezon Erzurumspor’da birlikte oynadığım Hasan, yeni takımımda da arkadaşım oldu. Büyük bir talihsizlik yaşadı. Hasan iyi bir arkadaş, iyi bir futbolcu. En kısa sürede döneceğine inanıyorum. Hasan’ın yerine oynayacak olan arkadaşlarımız da Hasan’ın yerini dolduracaktır. Geçen sezon Erzurum’dayken Süper Lig’de 4 ay oynama şansı buldum. Bu sezon oynayacağım 1. Lig hakkında fazla bir bilgim yok. Bu sezon onu keşfedeceğim. 1 ay önce de Kocaelispor ile temas kuruldu. O günlerde başka seçenekleri değerlendirdim, biraz da ailemin yanında olmak istedim. Şimdi Kocaelispor’dayım. En iyisi böyleymiş, doğru zaman bu zamanmış.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.