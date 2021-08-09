Genç İsa’nın koşu performansı dikkat çekti

Kocaelispor’da, önümüzdeki hafta başlayacak olan yeni sezon öncesi antrenmanların seviyesi oldukça yükseldi. Son olarak MAS (Maksimum Aerobik Speed) koşusu ile futbolcuların adeta pestilleri çıktı. MAS koşularında dikkat çeken isimler İsa, Yılmaz ve Pereira oldu. Özellikle İsa’nın bu koşudaki dayanıklılığı dikkat çekti. Erzurum kampında da MAS koşusu yaptıran yeşil siyahlı teknik adamlar son yapılan koşu ile futbolcuların kondisyonları hakkında bilgi sahibi oldu.