Mervan, Belediye Derincespor’u üzdü

Kocaelispor’un 2024’e kadar sözleşmeli futbolcusu olan ofans oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit’in teknik kadronun raporu doğrultusunda forma giyebileceği bir takıma kiralanması kararlaştırılmıştı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun geçtiğimiz hafta arasında Belediye Derincespor Kulübü’ne giderek yetkililerle görüşmüş, Mervan Yusuf ve Eren Türkkal’ın sarı lacivertli kulübe kiralanacağını belirtmişti.

ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Hatta Engin Koyun, Mervan’ın sözleşmesindeki alacağının bir kısmının kendileri tarafından karşılanacağını, kalan kısmı için ise Derince tarafının Mervan’ın maç başlarını ödemesi yönünde de karar verilmişti. Derince ekibi bu gelişme üzerine transferini düşündüğü bazı ofans oyuncuları ile temasları noktaladı.

BİR ANDA AKSARAY’A GİTTİ

Önceki gün Mervan’ı kulüp binasına bekleyen ve futbolcunun evrak işlemlerini yapmaya hazırlanan Derince ekibi şok bir haberle sarsıldı. Mervan’ın, Kocaelispor’un gençlerinden Furkan Gedik’in kiralandığı, İzmitli kaleci Serkan Demirol’un da kadrosunda yer aldığı 3. Lig 2. Grup takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile söz kesmesi üzerine neye uğradığını şaşıran Derince ekibi mecburen yeni bir santrfor arayışlarına başladı.