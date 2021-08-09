Mervan, Belediye Derincespor’u üzdü

Kocaelispor’un 2024’e kadar sözleşmeli futbolcusu olan ofans oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit’in teknik kadronun raporu doğrultusunda forma giyebileceği bir takıma kiralanması kararlaştırılmıştı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun geçtiğimiz hafta arasında Belediye Derincespor Kulübü’ne giderek yetkililerle görüşmüş, Mervan Yusuf ve Eren Türkkal’ın sarı lacivertli kulübe kiralanacağını belirtmişti.
ANLAŞMA YAPILMIŞTI
Hatta Engin Koyun, Mervan’ın sözleşmesindeki alacağının bir kısmının kendileri tarafından karşılanacağını, kalan kısmı için ise Derince tarafının Mervan’ın maç başlarını ödemesi yönünde de karar verilmişti. Derince ekibi bu gelişme üzerine transferini düşündüğü bazı ofans oyuncuları ile temasları noktaladı.
BİR ANDA AKSARAY’A GİTTİ
Önceki gün Mervan’ı kulüp binasına bekleyen ve futbolcunun evrak işlemlerini yapmaya hazırlanan Derince ekibi şok bir haberle sarsıldı. Mervan’ın, Kocaelispor’un gençlerinden Furkan Gedik’in kiralandığı, İzmitli kaleci Serkan Demirol’un da kadrosunda yer aldığı 3. Lig 2. Grup takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile söz kesmesi üzerine neye uğradığını şaşıran Derince ekibi mecburen yeni bir santrfor arayışlarına başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.