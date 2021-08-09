Dişleri fırçalarken oluşan kanamalara dikkat

Diş Hekimi Öznur Yirci, “Diş eti hastalığı derece derece değişmektedir. En basiti diş eti kanamasıdır. Bu size bağlıdır çünkü ağız bakımınızı doğru ve sürekli olarak yapmanız gerekir. Aksi halde diş diplerinde biriken plaklar diş eti kanamasına yol açar ve her fırçaladığınızda kanama olur. Artık diş hekimine gidip diş yüzeyinde oluşan plak ve diş taşı temizliği yaptırmanız gerekir.

DİŞ ETİ KANAMASI

Diş eti hastalıklarından bir diğeri de kronik devam eden sorunlardır. Diş eti kanaması ile başlayıp devamında diş eti ile diş arasına yerleşen bakterilerin oluşturduğu diş eti rahatsızlığıdır. . Daha ileri aşama artık akut ve genel diş eti hastalığı olan ve sadece size bağlı olmayan hastalık çeşididir. İleri aşamaya gelen diş eti hastalıklarında hekime başvurup mutlaka diş kökü yüzey temizliği denilen küretaj işlemini yaptırmak gerekir

DİŞ ETİ KANAMALARI NASIL GEÇER?

Diş eti kanamalarına birtakım iltihaplanmalar sebep olabilmektedir. Bu yüzden de bu iltihabın vücuttan atılması gereklidir. Diş eti üzerindeki plakların atılması için daha hafif bir fırça ile daha dikkatli fırçalanması gerekir. Eğer kişi kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyor ise diş eti kanamalarının nedeni bu olabilir. Ayrıca yetersiz ağız bakımı dişte ve diş etinde bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bu da iltihaba yol açtığından diş eti kanamalarını arttırır. Bu yüzden ağız bakımı düzenli olarak yapılmaktadır.

VİTAMİNLER

Vitamin eksiklileri diş eti kanaması ile haber veriliyor olabilir. En önemli vitaminler C ve K vitaminidir. C ve K vitamininin vücutta az olması diş eti kanamalarına sebep oluyor. Bu vitaminlerin düzenli alınması kanamaları azaltabiliyor. Düzenli beslenmenin ve bu vitaminlerin yanı sıra spor da çok önemlidir. Düzenli yapılan spor ve dengeli beslenme vücut dengesini korur. Bu da diş etindeki kanamaların azalmasını daha sonra da yok olmasını sağlar.

KÜRLER

Diş eti kanamasına ne iyi gelir sorusuna alternatif çözümler de bulunmaktadır. Bunun için hardal yağı, bal, tuzlu su ve zencefil karışımı kullanılabilir. Bu karışımın diş etine temas edecek şekilde kullanılması gereklidir. Bunun sebebi de yerleşik olarak ağızda yaşayan bakterilerin diş, diş eti, çene kemiği ve yumuşak dokularda harabiyete yol açan bir problemdir. Bunun için hiç gecikmeden diş hekimine gitmeniz gerekir. Önce bir antibiyotik verilir ve sonraki seansta tüm diş etleri ve dokular temizlenir” dedi.