09 Ağu 2021 - 15:26- Sağlık G: 09 Ağu 2021 - 15:28

Zeytin yaprağı tatlı krizini engelliyor

Bazen öyle anlar olur ki, aniden tatlı bir şeyler yeme ihtiyacı duyarsınız ve tatlı yemeden rahat edemezsiniz. Bu durumu genelde tatlı krizleri olarak da algılayabiliriz. Peki bu tatlı krizlerinden kurtulmak için neler yapmamız gerekiyor?
Zeytin yaprağı tatlı krizini engelliyor mask

Dr.Fevzi Özgönül; “işte bu noktada tatlı krizini kökten çözecek bir tarif vererek tatlı isteğinin 5-6 günde azalacağını söylüyor. Bedenimiz enerji olarak kandaki şekeri kullanır.  Kan şekeri, sadece basit karbonhidrat diye tabir ettiğimiz unlu yiyecekler, ekmek, şekerler, çikolata, meyve gibi tatlı veya unlu yiyecekleri yediğimizde oluşmaz. Hemen hemen tüm yiyeceklerin içinde mevcuttur. Yeri geldiğinde yiyeceklerin içerisindeki yağları bile sindirim sistemimiz şekere dönüştürebilir. Bu nedenle tokluk kan şekeri yani yemek yedikten sonra ölçülen kan şekerinde de yükselme olur. Kan şekerinin yükselmesi için mutlaka yukarıda saydığımız basit karbonhidratları almak zorunda değiliz.

AÇ KALARAK DİYET OLMAZ             

Hatta aç kaldığımızda bedenimizdeki bir kısım yağları bile enerjiye dönüştürebilir. Fakat bu dönüşüm en kaliteli olandan başladığı için kısa açlık dönemlerinde önce yüzümüz ve gitmesini hiç istemediğimiz cilt altı yağlarından başlar. Bu nedenle aç kalarak yaptığımız diyetlerde önce yüzümüz çöker sonra cildimizde sarkma olur fakat bir türlü gitmesini istediğimiz göbek, kalça ve basen yağlarından kurtulamazsınız. Basit karbonhidratları yiyecek olarak seçtiğimizde sindirim sistemimiz yavaş yavaş diğer yiyecekleri sindirmeyi azaltır ve sindirim sistemimiz tembelleşmeye başlar.

BAKTERİLERİN DÖNÜŞMESİ

Bir gün ekmeksiz doymamayı, midemiz dolu olduğu halde tatlı isteğini sindirim sistemimiz tembelleştiği için hissederiz. Bu durumdan kurtulmak için öncelikle basit karbonhidratları azaltmak ve sindirim sistemini güçlendirmek gerekir. Sindirim sisteminin tembelleşmesinin bir nedeni de bağırsak içinde yerleşmiş olan sindirime yardımcı bakterilerin (probiyotik) zamanla tatlı ve hamur işinden beslenen zararlı bakterilere dönüşmesi de etkendir.

 

 

 

ZEYTİN YAPRAĞI İLE TATLI İSTEDİĞİNİZİ KÖKÜNDEN YOK EDİN

Zeytin yaprağı, çay olarak da tüketilebilir fakat bizim önerimiz, çay olarak satın aldığınız kurutulmuş zeytin yaprağını öğüterek toz haline getirmeniz. Zeytin yaprağının birçok yararının yanında bakteri ve mantarlara karşı da öldürücü etkisinin olduğudur. Bu etkisi ile bağırsaktaki zararlı bakterileri yok ederek, ev yoğurdu, peynir, turşu, sirke gibi gıdalarda bulunan doğal probiyotiklerin bağırsağa yerleşmesine olanak sağlar. Bu karışımı yazın saat 18-19, kışın da 16-17 gibi, ikindi kahvaltısında tüketmeye önem gösteriniz” dedi.

 

YAPILIŞI

Kurutulmuş zeytin yaprağını toz haline gelinceye kadar öğütün veya hazır olanını alın.

 

1 kase yoğurt

1 avuç içi kadar çiğ badem ceviz yada fındık içi ( dilerseniz bir tanesi ya da hepsi toplam 1 avuç içi kadar ) (  rendeleyerek de kullanabilirsiniz )

1 çubuk tarçın

½ çay kaşığı öğütülmüş zeytin yaprağı

 5-6 GÜN SÜRÜYOR

Tümünü karıştırıp afiyetle yiyin.  Akşam yemeğinde sadece acıkınca geç saatte çorba içmeye gayret edin...Bunu 5-6 gün sürdürün. Uyguladıktan sonra açlık hissinde azalma ve tatlıya karşı bir isteksizlik hissetmeye başlayacaksınız.21 gün uygulayıp 1 hafta ara verebilirsiniz.

 

09 Ağu 2021 - 15:26 - Sağlık

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