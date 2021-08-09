Vatan Partisi’nden atılım toplantısı

Vatan Partisi İl Başkanlığı'nda üyelerin katılımı ile “İktidar için atılım toplantısı” düzenlendi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve USMER (Ulusal Strateji Merkezi) Başkanı Utku Reyhan’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, Türkiye genelinde başlatılan örgütlenme atağı, 2023 seçimlerine hazırlık çalışmaları ve Türkiye gündemi konuşuldu.
“ÇÖZÜMÜN ADRESİ”
Yapılan toplantıda konuşma yapan Reyhan,“Vatan Partisi, büyüyen, çözüm üreten ve çözüm için başvurulan bir hale geldi. Rus uçağı düşürülüyor, Antalyalı turizmci ve çiftçiler bu sorunu çözün diye bize geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de sanayiciler, genel başkanımızdan talepte bulunarak, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor, büyükelçinin katılımıyla toplantılar düzenleniyor. Vatan Partisi, çözümün adresi haline geldi” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.