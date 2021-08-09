“Odalarımız çiftçilerimizin yaralarını saracak”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye genelindeki il ve ilçelerde hizmet veren 763 Ziraat Odasının da katılımıyla yangın afetinde zarar gören çiftçiler ve yanan alanların ağaçlandırılması için yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.Türkiye’nin birçok bölgesinde birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla sarsıldığını belirten Bayraktar, “Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman yangınlarında ciğerlerimiz yandı. Bundan önceki felaketlerde olduğu gibi devlet-millet iş birliğiyle bugün de yaralarımızı birlikte saracağız. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun” dedi.

“HASAR TESPİTLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR”

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yangında zarar gören çiftçilere yapılacak yardım ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili, “Birliğimiz koordinasyonunda Türkiye’nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren 763 Ziraat Odamızın da katılımıyla yangın afetinde zarar gören çiftçilerimiz ve yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için yardım kampanyası başlattık. Ziraat Odası Başkanlarımızın da katıldığı hasar tespit heyetleri, yangınlardan etkilenen çiftçilerimizin, en başta hayvan varlıkları olmak üzere evleri, müştemilatları, ekili ve dikili alanları, seraları, traktörleri, tarım alet ve makinelerinin zararlarıyla ilgili tespitlerini sürdürüyorlar” dedi.

“ÇİFTÇİMİZİN YARALARINI SARACAĞIZ”

Bayraktar, “Yangının çıktığı günden itibaren Türkiye'nin dört bir yanındaki Ziraat Odalarımız da yangından etkilenen bölgelerimizdeki Odalarımız vasıtasıyla, afetten zarar gören çiftçilerimizin acil ihtiyaçlarını gidermek üzere seferber oldular.Çiftçilerimizin temel ihtiyaçları ile birlikte özellikle hayvancılık yapan çiftçilerimizin hayvanları için gerekli olan yem, saman ve ot gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyorlar. Yangın afetinde zarar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanmasına yönelik olarak 763 Ziraat Odamızın katılımıyla başlattığımız yardım kampanyasından elde edilecek gelirle çiftçilerimizin yaralarını sarmaya ve ağaçlandırmaya da katkı sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.