Vali Yavuz, Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı’nı tebrik etti

Vali Seddar Yavuz, yayınladığı mesajında Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı’nı tebrik etti. Vali Yavuz, “İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan Hicri Yılbaşı, Hicri Takvimin başlangıcıdır. Takvimin ilk ayı ise Aşure ayı olarak da bilinen mübarek Muharrem ayıdır. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti, karanlık bir çağa güneş gibi doğmuş ve aydınlık bir çağın başlamasına vesile olmuştur” şeklinde konuştu.

“GÖZYAŞI VE ZULMÜN SON BULMASI DİLEĞİYLE”

Muharrem Ayı’nın anlamına değinen Vali Yavuz, “Kerbelâ’da, Sevgili Peygamberimiz’in, ‘dünyanın iki çiçeği’, ‘cennet çocuklarının efendileri’ diye övdüğü; zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan, Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt’ten 70’den fazla insanın şehit edilmesi Muharrem Ayı’nı bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür. Tüm İslam Âleminin ve değerli Kocaelili hemşehrilerimin Hicri yılını ve Muharrem Ayı’nı tebrik eder, dünya üzerinde gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.