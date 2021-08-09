Kocaeli Genç MÜSİAD yangın yerinde

Ülkemizin birçok yerinde süregelen yangınlar için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Genç MÜSİAD üyeleri bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşturdukları konvoy ile yangın söndürme çalışmalarına destek amaçlı Muğla bölgesine gittiler. Bölgedeki görevlilerin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Kocaeli Genç MÜSİAD Başkanı Samet Pala, “Muğla MÜSİAD Şubemiz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yangın bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini çıkarttık” dedi.

“HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”

Pala, “Bizlere gece çalışmakta güçlük çektiklerini belirttiler, bu sebeple kafa feneri, fenere uygun pil ve yanmaz eldiven başta olmak üzere gerekli yardım malzemelerimizi tedarik ettik. Yardım malzemelerinin yanında insan gücüne olan ihtiyacı karşılamak için üyelerimizle birlikte yangın bölgesinde çalışmalara katıldık ve katılacağız. Bu afeti hep birlikte bir an önce atlatmayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.