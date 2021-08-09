Kocaeli Genç MÜSİAD yangın yerinde

Ülkemizin birçok yerinde süregelen yangınlar için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Genç MÜSİAD üyeleri bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşturdukları konvoy ile yangın söndürme çalışmalarına destek amaçlı Muğla bölgesine gittiler. Bölgedeki görevlilerin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Kocaeli Genç MÜSİAD Başkanı Samet Pala, “Muğla MÜSİAD Şubemiz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yangın bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini çıkarttık” dedi.
“HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”
Pala, “Bizlere gece çalışmakta güçlük çektiklerini belirttiler, bu sebeple kafa feneri, fenere uygun pil ve yanmaz eldiven başta olmak üzere gerekli yardım malzemelerimizi tedarik ettik. Yardım malzemelerinin yanında insan gücüne olan ihtiyacı karşılamak için üyelerimizle birlikte yangın bölgesinde çalışmalara katıldık ve katılacağız. Bu afeti hep birlikte bir an önce atlatmayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.