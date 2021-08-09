Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yusuf Arınç, Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanı Zafer Güler, BBP İl Başkan Yardımcıları Selim Öztürk ve Yücel Yıldız'ın katılımları ile yangından zarar gören Antalya Manavgat ilçesine ilk Afet Koordinasyon Merkezi’ne Kocaeli'dengelen tırlar ve yardımsever vatandaşların Türkiye'nin dört bir tarafından yangın bölgesine gönderdiği tırların indirilmesine ve dağıtılmasına yardımcı oldular. Yangın bölgesinde zarar gören köyleri ziyaret ederek muhtarları ve afetten zarar gören vatandaşların dertlerini dinledikten sonra son durumu genel merkeze iletip bölgeden ayrıldılar.
09 Ağu 2021 - 15:37- Gündem Güncelleme: 09 Ağu 2021 - 15:38
Alperenler, hazırladıkları kolileri afetzedelere dağıttı
Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yusuf Arınç, İzmit İlçe Başkanı Zafer Güler, BBP İl Başkan Yardımcıları Selim Öztürk ve Yücel Yıldız, Antalya Manavgat ilçesine gönderdikleri tırların indirilip dağıtılmasına yardımcı oldular
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.