09 Ağu 2021 - 15:37- Gündem G: 09 Ağu 2021 - 15:38

Alperenler, hazırladıkları kolileri afetzedelere dağıttı

Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yusuf Arınç, İzmit İlçe Başkanı Zafer Güler, BBP İl Başkan Yardımcıları Selim Öztürk ve Yücel Yıldız, Antalya Manavgat ilçesine gönderdikleri tırların indirilip dağıtılmasına yardımcı oldular
Alperenler, hazırladıkları kolileri afetzedelere dağıttı mask
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Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yusuf Arınç, Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanı Zafer Güler, BBP İl Başkan Yardımcıları Selim Öztürk ve Yücel Yıldız'ın katılımları ile yangından zarar gören Antalya Manavgat ilçesine ilk Afet Koordinasyon Merkezi’ne Kocaeli'dengelen tırlar ve yardımsever vatandaşların Türkiye'nin dört bir tarafından yangın bölgesine gönderdiği tırların indirilmesine ve dağıtılmasına yardımcı oldular. Yangın bölgesinde zarar gören köyleri ziyaret ederek muhtarları ve afetten zarar gören vatandaşların dertlerini dinledikten sonra son durumu genel merkeze iletip bölgeden ayrıldılar.
# Yangın

09 Ağu 2021 - 15:37 - Gündem

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