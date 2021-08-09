Darıca Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yanında

Darıca Belediyesi’nin YKS sonrası üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmeti başladı. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nin ikinci katında oluşturulan Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi’ne başvuran öğrenciler doğru tercih için ücretsiz danışmanlık hizmet alabilecek. 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri için Darıcalı öğrencilerin en doğru tercihi yapabilmesi için hizmete başlayan Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi’ne ücretsiz olarak bütün öğrenciler başvurabilecek. Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi ile gençlerin geleceğe daha iyi bir şekilde adım atmalarının sağlanması amaçlanıyor.